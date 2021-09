“Tornare al Chelsea?”: Tomori e la risposta sul futuro al Milan

Il difensore del Milan Tomori ha parlato del suo futuro ed ha giurato fedeltà al club rossonero che in estate ha puntato su di lui.

Fikayo Tomori è stato uno dei migliori difensori della scorsa stagione, rivelazione con la maglia del Milan. Il club rossonero, in estate, ha puntato deciso sul centrale ed ha investito ben 28 milioni di euro per il suo cartellino.

Attraverso i microfoni di DAZN il forte centrale ha parlato del suo futuro ed ha commentato un eventuale ritorno al Chelsea. Il club campione d’Europa in carica è la squadra dove Tomori è cresciuto e, per questo motivo, non si esclude che un giorno il giocatore torni a vestire la maglia dei Blues.

Tomori e gli obiettivi con la maglia del Milan

Dopo la sconfitta di misura di Liverpool il centrale ha parlato cosi: “Tornare al Chelsea, magari con Abraham? Non lo so, ma al momento sto benissimo al Milan. Il Chelsea è stato un club fondamentale per la mia carriera, sono stato 15-16 anni e li e grazie a loro ho potuto disputare tutte le competizioni ma adesso sono felice al Milan e sono contento di ciò che sta accadendo”.

Poi prosegue: “Sto benissimo qui ed abbiamo anche la Champions, magari possiamo vincerla proprio come ha fatto il Chelsea”.