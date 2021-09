Tutto pronto per Genoa-Fiorentina. Fischio d’inizio del match della quarta giornata di Serie A alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Manca poco al fischio di inizio di Genoa-Fiorentina, match della quarta giornata di Serie A 2021/2022. La squadra di Davide Ballardini ospita i viola di Vincenzo Italiano. Pronto Maksimovic dal primo minuto schierato a destra; sulla fascia di sinistra, invece, toccherà a Fares provare a spingere. Out Caicedo per un problema al flessore ancora irrisolto. Il tecnico della Fiorentina, invece, ha un dubbio tra i pali. Dovrebbe tornare titolare dal primo minuto Dragowski, ma Terracciano spinge per partire subito in campo. Quarta in vantaggio su Igor. Confermato, invece, il tridente d’attacco con Callejon che avrà la meglio su Sottil. Ad arbitrare il match il signor Marinelli di Tivoli.

Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Maksimovic, Sturaro, Rovella, Hernani, Fares; Pandev, Destro. Allenatore: Ballardini.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Italiano.