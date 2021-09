Emergenza Milan, Pioli perde un altro titolare per la Juventus

Si allunga la lista degli indisponibili del Milan in vista della sfida contro la Juventus: non ci sarà Davide Calabria.

Altri problemi per Stefano Pioli per quanto riguarda la sfida che il Milan giocherà domani, domenica 19 settembre, a Torino contro la Juventus. La partita ci sarà nel turno serale, alle 20:45, ma i rossoneri devono vedersela con diverse indisponibilità. Dopo lo stop di Krunic, per un risentimento al polpaccio, e di Bakayoko, per una soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro, si ferma infatti anche Davide Calabria.

Calabria non sarà a disposizione di Stefano Pioli nel big match di Juventus-Milan

Stefano Pioli deve quindi fare a meno di un’altra pedina importante del suo gioco, nella zona destra del campo. Davide Calabria non ci sarà contro la Juventus. Il terzino è stato costretto a fermarsi a causa di un problema fisico, la cui entità resta ancora da valutare. Cresce così la lista degli indisponibili che costringe il tecnico rossonero a correre ai ripari.

Non è al cento per cento della condizione fisica neanche Olivier Giroud a causa di un dolore alla schiena: nel corso della giornata si capirà se Pioli deciderà di convocarlo o meno per la trasferta a Torino. Resta ancora fuori Ibrahimovic, a causa di una sofferenza al tendine d’Achille. Probabilmente, infine, neanche Messias riuscirà a garantire la propria presenza, non essendo ancora al massimo della preparazione atletica.