“Le cose sono chiare per tutti”: Donnarumma, Leonardo non spegne il caso

Leonardo interviene sulla questione della titolarità di Gianluigi Donnarumma con la maglia del Paris Saint-Germain.

Leonardo, il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, è intervenuto ai microfoni ‘Canal+’. Ha parlato in questa occasione della situazione che sta attualmente vivendo Gianluigi Donnarumma. Fino ad ora la ‘battaglia’ per la titolarità è stata vinta da Keylor Navas.

L’estremo difensore che continua a essere la prima scelta nelle gerarchie del PSG. Pochettino, infatti, non ha per il momento cambiato idea. Continua perciò ad affidarsi a al primo portiere, nonostante l’importante investimento fatto dalla società su Donnarumma.

Caso Donnarumma, parla Leonardo: le decisioni spettano al mister

Leonardo è perciò intervenuto ufficialmente a ‘Canal+’ con l’intenzione di fare chiarezza sulla situazione: “È difficile per il tecnico scegliere tra Donnarumma e Navas? Sarebbe più complicato non averli. Abbiamo creato concorrenza ovunque. Donnarumma ha 22 anni e Navas 34″.

Le idee del club, dunque, per il momento sono chiare e il dirigente sportivo del PSG ha proseguito così: “Vanno gestiti, ma le cose sono chiare per tutti, non solo per i due portieri. Tutti devono mettersi a disposizione, poi sta al mister scegliere. Bisogna trovare un equilibrio per avere la competitività desiderata”.