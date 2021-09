Genoa, Ballardini non convince: decisione ufficiale del club

Dopo la terza sconfitta in quattro gare il Genoa ha annunciato che la squadra e Ballardini sono in silenzio stampa.

Terza sconfitta in quattro gare di campionato per il Genoa di Ballardini. Il club ligure è uscito sconfitto nell’anticipo odierno di Serie A cadendo davanti ai propri tifosi con il risultato di 2 a 1. Non basta ai liguri la società la rete su rigore di Criscito dopo le reti iniziali di Saponara e Bonaventura.

Nonostante un calendario tutt’altro che agevole con le sconfitte nelle prime due gare contro Inter e Napoli il club rossoblù ha reagito ed ha trovato una fantastica rimonta a Cagliari; dopo la sconfitta odierna la fiducia della società nei confronti del tecnico del club appare sempre più in calo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Genoa, società e squadra in silenzio stampa

Inquadrato al termine della gara persa il presidente del Genoa Enrico Preziosi è apparso molto arrabbiato e sembra pronto a prendere una drastica decisione verso il tecnico rossoblù. Il futuro di Ballardini è a forte rischio.

LEGGI ANCHE >>> Favola Italiano: la Fiorentina espugna il Ferraris e vola al primo posto

Al termine del match, come annunciato ai microfoni di DAZN, il Genoa ha confermato che nessun tesserato del club ligure parlerà in tv nel post partita.