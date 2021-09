Svelati i dettagli del contratto di Messi che lasciano senza parole

Messi, in tre anni al Psg, guadagnerà complessivamente 110 milioni: a svelare i dettagli del suo stipendio è il quotidiana ‘L’Equipe’.

Il primo gol deve ancora arrivare. Al debutto in Champions League Lionel Messi non è riuscito a sbloccarsi, scheggiando sì la traversa con una conclusione a giro di sinistro ma senza offrire altri particolari spunti. Avrà l’occasione di riprovarci domenica sera, in occasione del big match contro il Lione, tuttavia la prestazione dell’argentino nella sfida pareggiata con il Bruges ha fatto molto discutere in Francia.

Svelato lo stipendio di Messi: 110 milioni in 3 anni

Specie se rapportata allo stipendio percepito, svelato oggi in esclusiva dal quotidiano ‘L’Equipe’. Messi, in particolare, riceverà complessivamente 110 milioni in tre anni: nel primo ne percepirà 30, di cui uno pagato in criptovalute (fan token), mentre nel restante biennio 40 a stagione. Le stesse cifre, riferisce il giornale, che il club parigino garantisce a Neymar.

L’ex Barcellona, inoltre, guadagnerà di più rispetto a Kylian Mbappé, che finora ha rifiutato ogni proposta ricevuta dalla dirigenza per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Il francese, infatti, sogna di trasferirsi al Real Madrid in modo tale da tornare a recitare un ruolo da protagonista assoluto. L’operazione, sfumata negli ultimi giorni della sessione estiva del mercato, con tutta probabilità si concretizzerà il prossimo anno. I blancos sono pronti a sferrare l’attacco decisivo, il Psg intanto si gode le sue 3 stelle.