Alle 20.45 spazio all’ultimo posticipo di questa domenica di Serie A, in attesa del match di domani tra Napoli e Udinese. In campo Juventus-Milan, big match di questa quarta giornata.

Non chiuderà la giornata di campionato, visto che si giocherà anche nel monday night, ma resta di sicuro il big match di questo weekend. All’Allianz Stadium scendono in campo Juventus e Milan, entrambe reduci dalla settimana dedicata alle coppe europee.

La Juventus ha ben figurato all’esordio in Champions League, andando a vincere in casa del Malmoe. Serve, però, dare continuità di risultati in campionato, ma soprattutto serve dare una sterzata dopo un avvio di campionato non particolarmente brillante. Pirlo ha recuperato diversi giocatori rispetto alla sfida contro il Napoli, ed anche questa sarà una discriminante da considerare.

Di contro c’è il Milan, pronto a lasciarsi alle spalle la sfida contro il Liverpool. I rossoneri dopo aver ribaltato il risultato ad Anfield si sono fatti nuovamente raggiungere e superare dai ragazzi di Jurgen Klopp, uscendo cosi a mani vuote dallo stadio dei reds. Di contro, in campionato la squadra di Pioli ne ha vinte 3 su 3 e proprio per questo l’obiettivo è quello di portare avanti la striscia di vittorie consecutive, dando un segnale chiaro a tutte le altre big della Serie A.

Juventus-Milan, le formazioni ufficiali