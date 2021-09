“Gli può solo allacciare le scarpe”: Donnarumma, l’ultima frecciata sul caso

A riflettere sulla strana situazione di Donnarumma al PSG è Gianluca Pagliuca, che critica duramente la fermezza dei parigini nello scegliere Navas.

La questione relativa alla mancata titolarità di Gigio Donnarumma con il PSG tiene banco e discussione un po’ dovunque, ma soprattutto in Italia. L’estremo difensore della Nazionale italiana ha lasciato il Milan convinto da un’offerta allettante alla quale s’immaginava si affiancasse un percorso da titolare e invece per la squadra francese è Keylor Navas il portiere di riferimento.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma non gioca al PSG, parla Pagliuca

Anche in occasione del match di campionato tra PSG e Lione al Parco dei Principi, il costaricano sarà titolare tra i pali. Evidentemente bisognerà riflettere sulla possibilità di qualche episodio verificatosi dopo la firma di Donnarumma col PSG o semplicemente non aveva mai avuto garanzie di impiego costante.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma, non arrivano buone notizie per il big match col PSG

Per molti la situazione ha dell’incredibile e ne ha parlato in questi termini Gianluca Pagliuca, ex portiere tra le altre di Inter, Sampdoria e Bologna a ‘Il Giornale’, riflettendo sulla carenza di portieri italiani proprio in Serie A e sul talento di Donnarumma: “Non capisco: hai (riferendosi al PSG, ndr) forse il portiere più forte del mondo e ne schieri un altro? Navas è bravo ma, con tutto il rispetto, a Gigio può solamente allacciare le scarpe. Credo che l’anno prossimo giocherà sempre”.