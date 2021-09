Donnarumma, non arrivano buone notizie per il big match del PSG

Al Parco dei Principi per PSG-Lione il pubblico è in trepidante attesa di poter finalmente acclamare Leo Messi, mentre per Donnarumma ancora non c’è spazio.

Il PSG di Pochettino è atteso quest’oggi dal big match di Ligue 1 contro il Lione, in casa al Parc des Princes. I dubbi del tecnico argentino riguardano la presenza di Mbappé nella formazione titolare, mentre su Gigi Donnarumma non dovrebbero esserci grossi nodi da sciogliere: non sarà titolare, tra i pali pare sarà nuovamente confermato Keylor Navas.

PSG-Lione, niente Donnarumma: tra i pali ancora Navas

La grande attesa del pubblico casalingo per la domenica sera è rivolta tutta a Leo Messi, che godrà dell’abbraccio della gente di Parigi, tanto anelato. Per il resto molte le assenze, partendo da Kylian Mbappé che ha subito in infortunio al piede sinistro. Fuori anche Juan Bernat e Sergio Ramos, ancora in recupero insieme a Marco Verratti. Gharbi patisce un problema agli adduttori mentre Sergio Rico, Edouard Michut e Xavi Simons non sono convocati. Turnover preannunciato per necessità ma non riguarderà i pali.

Nella probabile formazione avanzata dagli affidabili de ‘l’Equipe’ e ‘Le Parisien’, nel 4-3-3 che sarà schierato in campo Keylor Navas dovrebbe essere ancora una volta preferito a Gianluigi Donnarumma. Ciò collima con le ultime dichiarazioni di Mino Raiola, agente dell’ex portiere del Milan, che aveva assicurato giorni fa: “Tra Gigio e Navas al PSG non c’è lotta, giocherà Gigio”. Pochettino non pare essere dello stesso avviso e presto la situazione potrebbe essere fonte di concreti malumori.