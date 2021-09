Hellas Verona-Roma, tifosi furiosi sui social: “É improponibile”

Hellas Verona-Roma, tifosi scatenati sui social contro l’arbitro Maresca. Un cartellino giallo a Veretout fa scoppiare la bufera su Twitter.

Hellas Verona-Roma è ferma sullo 0-1 al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. A portare in vantaggio i giallorossi di José Mourinho è stato Lorenzo Pellegrini, autore di un eurogol di tacco. Prima della gioia per il gol, però, i tifosi della formazione capitolina si sono scagliati nei confronti di Maresca, arbitro del match. Al termine del primo tempo, infatti, i tifosi della Roma si sono riversati sui social per contestare alcune decisioni dubbie del direttore di gara.

Maresca arbitro improponibile. — Mauro (@9cento) September 19, 2021

Hellas Verona-Roma, tifosi furiosi con Maresca

A far infuriare i supprters giallorossi è stato un cartellino giallo estratto ai danni di Jordan Veretout. Al minuto 18, infatti,. il centrocampista è stato falciato a metà campo da Simeone, reo di aver alzato troppo la gamba ed aver colpito l’avversario sul ginocchio con i propri tacchetti.

Il fallo non è stato fischiato né sanzionato da Maresca che, qualche istante dopo, ha fermato il gioco per ammonire proprio il calciatore della Roma. Immediate le reazioni in campo e sui social.

Simeone affonda i tacchetti sul ginocchio di Veretout no giallo.

Veretout si lamenta per un fallo netto non dato, giallo. Maresca è il più ridicolo fra i ridicoli — Mìrkôbaü 🇶🇦 (@jerryscottismo) September 19, 2021