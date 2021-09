Primo battibecco per Mazzarri col Cagliari: il gesto non passa inosservato alle telecamere

Pareggio di lusso per il Cagliari di Mazzarri, anche se sale la tensione tra il toscano e Joao Pedro: il gesto del brasiliano

Esordio col botto per il Cagliari del neo-tecnico Walter Mazzarri, che ha espugnato (a metà) l’Olimpico con un 2-2 preziosissimo per il campionato dei sardi. Un pareggio targato Joao Pedro e Keità Baldé, bravi a rimontare momentaneamente il vantaggio iniziale di Ciro Immobile e a seminare il panico tra le fila della retroguardia della Lazio.

Eppure, in un pomeriggio comunque positivo per il Cagliari, una piccola sbavatura sembra aver guastato in parte la festa dei rossoblù. In particolare, un battibecco tra Joao Pedro e lo stesso Mazzarri, al momento del cambio del brasiliano, sostituito dall’ex tecnico del Torino nei minuti finale, per far spazio a Leonardo Pavoletti.

Lazio-Cagliari, il gesto di Joao Pedro contro Mazzarri

Protagonista di una grandissima prestazione, Joao Pedro non ha preso benissimo (per utilizzare un eufemismo) il cambio di Walter Mazzarri. Al momento della sostituzione, le telecamere di DAZN hanno mostrato come il brasiliano abbia più volte sbraitato e mostrato le proprie lamentele, una volta sedutosi in panchina. Qualcosa che non è sfuggito al neo-tecnico dei sardi, pronto a far rispettare la propria leadership.

Momenti di alta tensione, ma dettati certamente dall’adrenalina e dalla voglia del brasiliano di continuare ad essere decisivo per la propria squadra. D’altronde, Joao Pedro è partito ancora fortissimo con il Cagliari e il 2-2 dell’Olimpico rasserenerà gli animi tra l’attaccante rossoblù ed il suo nuovo allenatore.