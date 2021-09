Kessié ha avvertito tutti i tifosi milanisti: “Lo farò ancora”

Raggiunto dai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juventus-Milan, Kessié ha avvertito i tifosi rossoneri: “Lo farò ancora”

L’anno scorso, l’Allianz Stadium fu il teatro dei sogni Champions del Milan di Stefano Pioli. E stavolta, i rossoneri sperano possa essere ancora una tappa lieta per la propria stagione. Certo, l’avvio non è stato dei migliori, con la rete di Morata al 3′ di gioco, ma la gara resta lunga e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

Nel pre-gara, dopotutto, anche Franck Kessié era stato chiarissimo ai microfoni di DAZN: “Contro la Juventus sarà una gara difficilissima, loro restano una grande squadra e noi saremo chiamati a dare tutto per portare a casa punti preziosi. Dovremo restare umili e concentrati”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juve-Milan, la prima buona notizia per Allegri è ufficiale

Juventus-Milan, l’annuncio di Kessié ai tifosi rossoneri

Poi, il centrocampista ivoriano è stato stuzzicato sul tema rigori. Gli ultimi due, hanno visto Kessié fallire il proprio viaggio dagli undici metri, sollevando nuovi punti interrogativi su chi sia il giusto rigorista per i rossoneri. “I rigori si possono sbagliare o si possono segnare, non ci sono alternative – ha spiegato l’ex Atalanta a DAZN – Io resto tranquillo, se capiterà oggi, lo calcerò ancora”. Un piccolo annuncio, quindi, quello di Kessié ai tifosi del Milan: se ci saranno rigori per i rossoneri all’Allianz Stadium, sarà ancora l’ivoriano ad incaricarsi della battuta.