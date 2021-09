Lazio-Cagliari, il gesto inaspettato che commuove il calciatore

Nel pre partita di Lazio-Cagliari i tifosi del club capitolino hanno incoraggiato Strakosha con un bellissimo striscione.

Il pre gara del match valido per la quarta giornata di campionato tra Lazio e Cagliari ha visto un bellissimo gesto dei tifosi del club biancoceleste nei confronti del portiere Thomas Strakosha. L’estremo difensore albanese non sta vivendo un buon momento ed è ormai un rincalzo per la formazione di Maurizio Sarri.

In particolare Strakosha è stato il protagonista negativo della sfida di Europa League contro il Galatasaray dove è stato autore di un clamoroso autogol, decisivo ai fini della sconfitta del suo club.

Lazio, lo striscione dei tifosi per incoraggiare Strakosha

Prima della sfida contro i sardi i tifosi della Lazio hanno lanciato il seguente striscione: “Non ti curar di loro, ma guarda e para. Forza Thomas”. Dopo e nel corso della fase iniziale della gara i tifosi hanno continuato ad incoraggiare il portiere, ormai da tempo protagonista nel club capitolino.

Il primo tempo del match tra Lazio e Cagliari si è concluso sul risultato di 1 a 0 con i biancocelesti passati in vantaggio grazie ad una rete del ‘solito’ Ciro Immobile, a segno dopo un gran cross di Milinkovic-Savic. La gara è al momento però sull’1 a 1 visto la rete ad inizio ripresa di Joao Pedro.