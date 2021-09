Belotti, è cambiato tutto: nuova proposta per l’obiettivo delle big di Serie A

Il rinnovo di Andrea Belotti con il Torino potrebbe finalmente realizzarsi. L’offerta economica è importante, ma è un altro fattore quello che sta convincendo l’attaccante.

Le ultime due giornate di campionato sono state una ventata di positività per il Torino, che è riuscito a imporsi contro Salernitana e Sassuolo. Sei punti che rasserenano in vista del prosieguo della stagione e che potrebbe portare novità positive anche sul fronte del calciomercato, come nel caso del rinnovo dell’idolo Andrea Belotti.

Torino, la firma di Belotti sul rinnovo è più vicina: ecco cosa l’ha convinto

Come riferisce ‘Tuttosport’, l’operazione del Torino non sarà soltanto economica. La società dovrà convincere della bontà del progetto e delle ambizioni il Gallo che, ormai ventisettenne, ha l’ambizione di compiere il definitivo salto di qualità sotto tutti i punti di vista. Il giocatore ha trascorso l’estate titubante su cosa fare, seguito a vista d’occhio dalla Roma e poi dall’Inter, che potrebbe ripensarci già per gennaio. Da qui la decisione dell’attaccante di stare fermo e attendere, ma ora la situazione potrebbe cambiare.

Il presidente Urbano Cairo avrebbe offerto al capitano un contratto importante da 3,3 milioni netti di euro a stagione più bonus, per un contratto dalla durata di quattro anni. Inoltre, ci sarebbe un premio da un milione al momento della firma. Un’offerta allettante, che però non può garantire a Belotti la partecipazione alle coppe europee, che è ciò che più desidera. Il buon momento del Torino potrebbe per convincere il calciatore della possibilità di lottare con i granata per tale traguardo e quindi preso potrebbe telefonare lui a Cairo e Vignati per apporre l’attesa firma. Le parti si avvicinano.