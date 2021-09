Alle 18.30 spazio al primo anticipo di questo quinto turno di Serie A. Allo stadio Dall’Ara scendono in campo Bologna e Genoa.

Nemmeno il tempo di salutare la quarta giornata con la partita di ieri tra Udinese e Napoli, che già oggi si ritorna in campo per il quinto turno. Si comincia alle 18.30 con il primo di tre anticipi di questo turno infrasettimanale di Serie A, che proseguirà fino a giovedì.

Si affrontano stasera Bologna e Genoa, due squadre che hanno avuto un avvio di stagione molto diverso. Male il Grifone, che ha dalla sua l’attenuante di aver collezionato due sconfitte in avvio contro Inter e Napoli, non due avversari proprio semplici da fronteggiare. Poi la vittoria contro il Cagliari ed il terzo stop su quattro partita, 2-1 patito per mano della Fiorentina. Ballardini è consapevole di dover dare una sterzata netta alla stagione se non vuole rischiare di trovarsi anzitempo nei guai.

Di fronte, oggi, c’è il Bologna di Mihajlovic che di contro ha cominciato bene la stagione. Ben 7 punti nelle prime tre giornate, per poi arrivare al fragoroso capitombolo (6-1) subito proprio dall’Inter di Inzaghi. L’allenatore serbo, però, non si è mostrato particolarmente preoccupato e già stasera avrà la possibilità di mostrare come l’ultima sfida con i nerazzurri sia stato un naturale incidente di percorso.

Bologna-Genoa, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Soumaoro, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Sansone. Allenatore: Mihajlovic.