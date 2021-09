“Che ha fatto?”: lo scontro tra Adani e Allegri è già ricominciato

L’ex difensore Daniele Adani ha punzecchiato Max Allegri per la partenza a rilento della Juventus: “Mi chiedo cosa abbia fatto per due anni”

La Juventus stenta a decollare e la lista dei detrattori di Massimiliano Allegri in questo periodo abbastanza particolare per i bianconeri resta lunga. Il tecnico livornese non è riuscito a imprimere la svolta. Il vantaggio di Alvaro Morata dopo appena quattro minuti, nel match con il Milan, hanno illuso i tifosi juventini. Non è però arrivata la prima vittoria in campionato perché nel secondo tempo, i bianconeri non sono riusciti a mantenere il vantaggio e sono stati ripresi da Ante Rebic. La Juventus ha totalizzato un totale di due punti in quattro partite. Per i bianconeri sono giunti due pareggi e altrettante sconfitte. Al momento, il guizzo di Champions League contro il Malmo resta isolato. In Italia, i bianconeri dovranno provare a cambiare la storia della stagione a partire dalla sfida di domani pomeriggio alle 18.30 contro lo Spezia. Allegri, intanto, è stato oggetto della critica di Daniele Adani.

Juventus, Adani bacchetta Allegri: “Ha sbagliato i cambi, cosa ha fatto per due anni in cui non ha allenato?”

Daniele Adani, che ha da poco interrotto anche il suo rapporto lavorativo con ‘Sky Sport’ del quale è stato commentatore tecnico ed opinionista, ha espresso grosse perplessità e in particolare su Max Allegri in una diretta Twitch sulla ‘Bobo Tv’. “Contro il Milan ha detto di aver sbagliato i campi. A Udine e Napoli ha fatto cambi difensivi ed è stato rimontato. Quando è entrato in campo Chiesa gli ha chiesto di stare attento a Theo Hernandez invece di attaccarlo. Chiesa e Kulusevski sono entrati per difendere”. “Mi chiedo cosa abbia fatto in questi due anni. Chiesa con Mancini ha dimostrato il suo valore. La Juventus è ormai rimasta quasi in coda. Non serve un gestore, serve un allenatore. Così come Pochettino deve allenare Messi“, ha poi chiosato l’ex difensore.

La sfida con lo Spezia arriva nel momento in cui i bianconeri liguri hanno appena vinto la prima partita in campionato. In questo momento sono rimaste soltanto in tre a non aver ancora vinto in Serie A. Oltre alla Juventus pure Cagliari e Salernitana. Non a caso occupano le ultime tre posizioni della classifica.