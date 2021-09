Lazio, Lotito esce allo scoperto: messaggio per Sarri in vista del derby

Claudio Lotito, numero uno della Lazio, è intervenuto parlando del presente dei biancocelesti e ribadendo la fiducia verso il tecnico Sarri.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha partecipato alla presentazione di un’iniziativa benefica presso la sala stampa dello Stadio Olimpico di Roma e ha colto l’occasione anche per parlare di questo primo spaccato di campionato con Sarri alla guida della squadra.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, Lotito dà fiducia a Sarri ma “si può vincere anche col catenaccio”

Il momento è già cruciale poiché il 26 settembre andrà di scena il derby con la Roma e il pubblico già avanzerà le sue prime richieste a un mister che ha cominciato a mostrare il suo calcio, ma ancora non pare sia stata trovata la chiave della giusta combinazione. In merito il patron dichiara: “La Lazio è propositiva. Certo, si possono acquisire anche i risultati con i catenacci che c’erano una volta. È una scelta. Mi auguro che nel derby l’atteggiamento della squadra in campo sia di quelli di chi vuole raggiungere traguardi importanti perché la società ha fatto di tutto per far sì che ciò accada”.

LEGGI ANCHE >>> Allegri annuncia novità e l’assenza di un big contro lo Spezia

Lotito ha fatto capire che da parte sua ha fatto il massimo e ora si attende delle dimostrazioni dalla rosa e dal suo allenatore, per il quale però mostra di nutrire stima completa: “Serve tempo per amalgamarsi e raggiungere grandi obiettivi. Bisogna avere pazienza, l’atteggiamento è positivo, si tratta di acquisire quella mentalità e quegli automatismi che oggi faticano ad acquisire perché vengono da un assetto tattico completamente diverso”.