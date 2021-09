Sta per iniziare Spezia-Juventus. Allo stadio comunale Alberto Picco di La Spezia, i liguri di Thiago Motta ospitano i bianconeri di Massimiliano Allegri.

Tutto pronto per Spezia-Juventus. Alle ore 18:30 allo stadio Picco di La Spezia, la Juventus deve fare i conti contro la formazione ligure guidata da Thiago Motta. I ragazzi di Massimiliano Allegri, classifica alla mano, sono alle prese con un vero e proprio scontro salvezza, in cui sarà fondamentale provare ad invertire la rotta dopo l’avvio tra i peggiori di sempre. Nelle prime quattro giornate di campionato i bianconeri non hanno conquistato alcuna vittoria. Lo Spezia, invece, una vittoria l’ha conquistata. Proprio per questo motivo i liguri sono a quota quattro punti in classifica generale. Ad arbitrare il match il signor Aureliano di Bologna.

Spezia-Juventus, le formazioni ufficiali

Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Ferrer, Bourabia; Verde, Maggiore, Gyasi; Antiste. Allenatore: Thiago Motta.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Chiesa, McKennie, Bentancur, Rabiot; Dybala, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri.