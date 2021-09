L’erede di Ibrahimovic che il Milan non aveva considerato

Ante Rebic è diventato, improvvisamente, un giocatore prezioso per Pioli. Non sta facendo rimpiangere Ibrahimovic

Non era stato acquistato, a suo tempo, per fare l’erede di Ibrahimovic, ma la sua duttilità sta diventando un’arma preziosa a disposizione di Stefano Pioli. Ante Rebic è l’erede di Ibra che non ti aspetti, il calciatore giusto per permettere al Milan di non sentirsi orfana del suo attaccante principe e del suo primo sostituto (Giroud). I problemi fisici di entrambi hanno permesso a Rebic di emergere.

In cinque partite stagionali, quattro di campionato e una in Champions, sul campo del Liverpool, l’ex centravanti della Fiorentina ha segnato due gol con due assist all’attivo, numeri importanti che confermano la sua qualità. Rebic è un attaccante atipico, un giocatore rapido, tecnico, che ha fiuto del gol e il carattere giusto per imporsi in una big.

Rebic, l’erede a sorpresa di Ibrahimovic

Ibrahimovic, per il problema al tendine d’Achille, ne avrà ancora per un po’ di giorni, ma Pioli è tranquillo. Oltre a Giroud, doppietta al Cagliari e qualche acciacco, sa di poter contare su Rebic, che sta vivendo un ottimo momento di forma. Il giocatore croato abbina qualità a quantità e si è sempre fatto trovare pronto. Con la Juve ha deciso il match col colpo di testa vincente che ha regalato il pari alla squadra di Pioli.

Anche nelle prossime partite il peso dell’attacco sarà tutto sulle sue spalle. Un bene per il Milan e anche per Ibrahimovic che potrà recuperare con tutta calma. Lo svedese manca, la sua assenza si sente, ma con Rebic l’attacco è in ottime mani.