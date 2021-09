“Non riesce a correre”: l’allarmante stato del campione d’Europa

“Non può ancora correre”: è questo l’allarmante annuncio di Ivan Juric in conferenza stampa su Andrea Belotti. Il campione d’Europa è ancora out.

In casa Torino preoccupano non poco le condizioni dei calciatori fermi ai box a causa di alcuni infortuni che non permettono ad Ivan Juric di giovare della squadra completa. Il tecnico del club granata, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio, ha fatto il punto della situazione sugli infortunati, soffermandosi anche sul campione d’Europa Andrea Belotti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torino, Juric su Belotti

Ecco quanto dichiarato in conferenza: “Belotti ancora non riesce a correre. Non possiamo ancora dare una data per il suo rientro in campo. Ha una contusione fortissima al muscolo tibiale. Io speravo in una progressione diversa dell’infortunio, ma non riesce nemmeno a corricchiare. Siamo preoccupati”.

LEGGI ANCHE >>> “Avete visto che gli ha fatto?”: Locatelli-Brahim Diaz, il video è virale

Poi prosegue: “Ci aspettavamo che questa settimana potesse cominciare a migliorare ma non è successo. Non possiamo dare una data. Speriamo solo che non ci siano ricadute e che possa passare presto. Andrea è un leone. Scadenza? Averlo a scadenza può essere solo un vantaggio. Non potrebbe avere motivazione più grande. Gli dispiace di non poter dare il suo contributo in campo, ma a livello umano lo vedo bene”.