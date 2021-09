“Avete visto che gli ha fatto?”: Locatelli-Brahim Diaz, il video è virale

Momento magico per Diaz: in Spagna celebrata la giocata che gli ha permesso di saltare Locatelli della Juventus. Il Milan se lo coccola.

Il 10 che tutti si aspettavano dal mercato, in realtà il Milan lo aveva in casa. Brahim Diaz si sta rivelando sempre più importante per i rossoneri, come confermano i dati: un gol ed un assist in campionato, un’altra rete in Champions League in casa del Liverpool (quella del provvisorio vantaggio). Lo spagnolo, anche nell’ultima partita vinta contro la Juventus, pur non riuscendo ad andare a segno ha dato ampio sfoggio delle sue qualità.

Milan, in Spagna celebrato il talento di Brahim Diaz

In particolare, il quotidiano ‘Marca’ ha voluto sottolineare la sua bella giocata che gli ha consentito di eludere la marcatura di Manuel Locatelli. “Un doppio tocco di palla a metà tra la ‘croqueta’ di Iniesta e la ‘rouleta’ di Zidane”. Il tecnico Stefano Pioli, dal canto suo, se lo coccola. “Brahim è un giocatore molto forte, è cresciuto tantissimo. Adesso è un calciatore completo. Deve cercare le giocate difficili, perché può farlo, e migliorare nel gioco senza palla”.

Fin qui Diaz ha giocato sempre titolare, collezionando 414 minuti complessivi in campo nella posizione di trequartista centrale alle spalle dell’unica punta. Il Real Madrid lo sta osservando e non è escluso che, alla fine della stagione, si muova per riportarlo alla base. A riguardo il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti è stato chiaro: “Per noi è molto importante, siamo contenti che stia facendo bene al Milan”.