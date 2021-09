L’infortunio mette nei guai la Lazio: rischia di saltare anche il derby

Brutte notizie per la Lazio arrivano dall’infermeria: il nuovo acquisto di Sarri costretto a fermarsi per un trauma distrattivo del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra

Brutte notizie per la Lazio in vista della gara di domani contro il Torino e del derby di domenica. Maurizio Sarri dovrà rinunciare ad uno degli ultimi acquisti della società biancoceleste. Un problema muscolare ha fermato, infatti, Mattia Zaccagni: il trequartista, arrivato quest’estate dal Verona, si è fatto male durante la partita di domenica contro il Cagliari (2-2 il punteggio finale). Il calciatore ha saltato l’allenamento di ieri ed oggi la società ha diramato il comunicato in cui si parla di “trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra”. Zaccagni ha già iniziato le cure e – si legge sempre nella nota della Lazio – “nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività”.

Lazio: infortunio Zaccagni, salta anche il derby con la Roma

Non una buona notizia per Maurizio Sarri anche considerati i tanti impegni ravvicinati. In attesa di capire i tempi di recupero per Zaccagni, diagnosi alla mano appare improbabile vederlo in campo nelle prossime uscite della Lazio. Niente Torino e soprattutto niente derby con la Roma, in programma domenica prossima. A quattro giorni dalla stracittadina appare complicato immaginare una ripresa dell’ex Verona in tempo per la sfida di domenica pomeriggio.

Ad ogni modo se ne saprà di più nei prossimi giorni quando si chiarirà l’entità del problema e quando il calciatore potrà tornare a disposizione. Finora Zaccagni non è mai stato schierato titolare in campionato, al contrario dell’Europa League dove contro il Galatasaray è rimasto in campo per tutti i 90 minuti.