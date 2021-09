Milan, è ufficiale: il portiere si opera, stop di tre mesi

Nuovo problema per il Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero perde il portiere Plizzari per un lungo infortunio.

Il Milan di Stefano Pioli continua a vincere e convincere e nonostante addii importanti, come quelli di Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu, la squadra rossonera continua a vincere esprimendo un ottimo gioco e un’ottima qualità tra i singoli.

Uno dei problemi che ha colpito la società milanese lo scorso anno e che anche quest’anno continua a perseguitare è quello degli infortuni: sono ormai numerosi ed all’ordine del giorno gli infortuni per la squadra rossonera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, lungo stop per Plizzari: c’è il comunicato

In attesa dei ritorni in campo di Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud è la porta uno dei reparti più colpiti per il team di Pioli. Negli ultimi giorni il portiere Maignan ha avuto problemi alla mano e nelle ultime ore il club rossonero ha annunciato il lungo stop per il terzo portiere del Milan, il giovane Alessandro Plizzari, ko a causa di una tendinopatia rotulea. Ecco il comunicato del club:

LEGGI ANCHE >>> L’erede di Ibrahimovic che il Milan non aveva considerato

AC Milan comunica che nella giornata odierna, Alessandro Plizzari è stato sottoposto a intervento chirurgico per risolvere una tendinopatia rotulea bilaterale. L’operazione, eseguita nella Clinica La Madonnina dal consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni alla presenza del medico sociale rossonero Lucio Genesio, è perfettamente riuscita. La prognosi è di tre mesi.