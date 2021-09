DAZN o Sky? Dove vedere Napoli, Roma e le altre partite di oggi

I dettagli su dove vedere tra DAZN e SKY le ultime tre gare del 5° turno di Serie A, ovvero Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio e Roma-Udinese.

Anche la quinta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione 2021-22, sta volgendo al termine. Per la Juventus di Allegri, sebbene a fatica, è arrivata la prima vittoria in campionato contro lo Spezia. Inter e Milan si sono mantenute al vertice della classifica, battendo Fiorentina e Venezia.

Serie A, DAZN o SKY? Dove seguire Napoli, Lazio e Roma in tv

Per chiudere la giornata e sapere come terminerà la testa della classifica bisognerà attendere Sampdoria-Napoli, che si disputerà in contemporanea con Torino-Lazio. Per Maurizio Sarri sarà uno scontro fondamentale, perché già la piazza comincia a essere esigente in termini di risultati e inoltre si tratta del match che anticipa il derby del fine settimana contro la Roma. Proprio la squadra di José Mourinho chiuderà il turno affrontando all’Olimpico l’Udinese di Gotti, reduce dalla dura sconfitta contro gli azzurri di Spalletti.

Solo la gara biancoceleste sarà trasmessa da SKY, mentre tutte e tre le sfide saranno in chiaro su DAZN. Di seguito nel dettaglio dove seguire in tv le gare rimaste:

Sampdoria-Napoli ore 18:30 DAZN

Torino-Lazio ore 18:30 DAZN/SKY

Roma-Udinese ore 20:45 DAZN