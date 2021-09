Alle 20.45 spazio all’ultimo posticipo di questo quinto turno infrasettimanale di Serie A. Scendono in campo Roma ed Udinese.

Per la Roma di José Mourinho sono stati giorni decisamente turbolenti, arrivati dopo la cocente sconfitta contro l’Hellas Verona. Un risultato che ha sorpreso i tifosi, soprattutto perchè arrivato contro una compagine che sembrava assolutamente alla portata dei giallorossi. Restano, però, le buone sensazioni arrivate in questo avvio di stagione.

Al netto dell’ambiente che ha un po’ rumoreggiato dopo la sconfitta, la Roma è chiamata a rispondere subito sul campo, portare tre punti a casa ed ovviamente far avvertire all’ambiente come quella contro il Verona sia stata una sconfitta casuale, un incidente di percorso che nel corso di una stagione ci può stare.

Di fronte, però, c’è un Udinese che ha fatto vedere buone cose in questo avvio di stagione. Al netto della sconfitta contro il Napoli, la squadra di Gotti resta una bella sorpresa di queste prime settimane di campionato, e proprio per questo i giallorossi non dovranno assolutamente abbassare la guardia, proprio per evitare una brutta sorpresa (la seconda) anche contro i friulani.

Roma-Udinese, le formazioni ufficiali