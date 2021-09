La Roma vince, ma soffre e chiude in dieci: Udinese sconfitta a testa alta

Triplice fischio all’Olimpico: al novantesimo, la sfida tra la Roma di Mou e l’Udinese di Gotti termina 1-0

Dopo la sconfitta contro il Verona, alla Roma serviva una reazione. Soprattutto in casa, dinanzi ai propri tifosi. L’avversario, però, si preannunciava ostico, con l’Udinese di Gotti voglioso di riscattare il brutto 4-0 subìto in casa contro il Napoli, lo scorso lunedì. Ciò nonostante, i capitolini non hanno disatteso le aspettative: il primo tempo è un primo tempo a forti tinte giallorosse, con i padroni di casa sempre in controllo della gara.

E dopo due legni colpiti (prima con Mkhitaryan e poi con Zaniolo), la Roma passa al 36′ con Tammy Abraham, bravo nel raccogliere in area il gran suggerimento del giovanissimo Calafiori. Un gol che ha il sapore di una piccola beffa per i bianconeri, visto che l’ex Chelsea era addirittura in dubbio per la gara di questa sera.

La beffa, però, rischia di subirla soprattutto la Roma. Nonostante il grande ritmo dei giallorossi, l’Udinese sfiora due volte il pareggio: prima al 41′ con Pussetto e poi al 60′ con Udogie. Dal 70′, i giallorossi sembrano alzare un po’ le mani dal manubrio e due minuti più tardi Deulofeu semina il panico sulla destra, impegnando Rui Patricio con un tiro-cross secco e potente.

La Roma chiude addirittura in difesa, con l’Udinese che spinge e approfitta del fiato corto dei giallorossi. All’89’, Pellegrini sbraccia su colpo di testa e l’arbitro Rapuano decide di mandarlo anzitempo negli spogliatoi. Un’espulsione pesantissima per Mourinho e i suoi, che dovranno fare a meno del proprio capitano in vista del Derby, ma che non compromette il risultato contro i friulani. Al triplice fischio, i capitolini incassano con sofferenza i tre punti.

Roma-Udinese 1-0: i marcatori e la classifica

ROMA-UDINESE 1-0

36′ Abraham (R)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 15, Inter 13, Milan 13, Roma 12, Atalanta 10, Fiorentina 9, Lazio 8, Bologna 8, Torino 7, Udinese 7, Empoli 6, Juventus 5, Sampdoria 5, Sassuolo 4, Verona 4, Genoa 4, Spezia 4, Venezia 3, Cagliari 2, Salernitana 1