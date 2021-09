Arriva subito la novità per la Serie A che fa felici i tifosi

Il Governo pensa ad ampliare la capienza degli stadi di Serie A. A confermarlo è stato il sottosegretario allo sport Costa

La pandemia mette ancora paura ma il calcio vuole guardare avanti. I club, messi in ginocchio dal punto di vista economico dagli effetti collegati ad essa, nelle scorse settimane avevano chiesto al Governo di ampliare ulteriormente la capienza degli stadi. Un appello accolto: a fare il punto della situazione, annunciando diverse novità in arrivo sull’argomento, è stato il sottosegretario del Ministero della Salute Andrea Costa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Governo pensa alla riapertura totale degli stadi di Serie A

In particolare, è previsto un allentamento delle misure atte a favorire la diffusione del virus. “Il Governo – ha detto, intervistato dal programma ‘Radio Gol’ di Radio Kiss Kiss – s’è preso un impegno ben preciso, il 30 settembre faremo una verifica per capire la possibilità dell’aumento delle capienze. Il quadro è positivo e dobbiamo essere contenti. Dobbiamo procedere con prudenza e non paura, a fine mese rivedremo le capienze degli stadi”.

LEGGI ANCHE >>> Il piano da 500 milioni che può cambiare per sempre la Serie A

Costa, in seguito, ha parlato di dati concreti. “Prevedo sin da subito di poter arrivare al 75 o 80% della capienza negli stadi. Dobbiamo convivere con questo virus. Prima o poi arriveremo al 100% delle capienze negli stadi. Se il trend resterà questo è giusto pensare che nell’arco di un mese e mezzo si può completare il ritorno dei tifosi al 100% negli stadi entro fine anno”.