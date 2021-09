Milan, l’ex attaccante torna a casa: c’è l’annuncio ufficiale

L’ex attaccante di Milan, Torino e Genoa M’Baye Niang ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo con il Bordeaux.

Quando arrivò per la prima volta in Italia l’attaccante francese M’Baye Niang veniva considerato una promessa del calcio mondiale. In realtà il giocatore, durante la sua esperienza al Milan, lasciò pochi lampi di classe impressi nei tifosi e solo diverse prestazioni piuttosto opache. Genio e tanta sregolatezza Niang non ha mai trovato il feeling con il nostro campionato e soprattutto con il gol. Con la maglia del Milan l’attaccante francese ha collezionato 67 partite in Serie A e solo 8 reti.

Oltre all’esperienza rossonera Niang è rimasto in Serie A in club come Genoa e Torino, ma neanche nel corso di queste esperienze ha mai lasciato il segno. Nelle ultime ore M’Baye ha firmato ufficialmente con il suo nuovo club, il Bordeaux:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, i dettagli del nuovo contratto per l’ex calciatore rossonero

Attraverso un comunicato ufficiale il Bordeaux ha annunciato l’arrivo del calciatore svincolato con un contratto da due anni con opzione per il terzo. Per Niang si tratta dell’ennesimo attestato di fiducia della sua lunga carriera.

LEGGI ANCHE >>> Milan, altro infortunio: l’annuncio di Pioli in conferenza

Niang è reduce da un’esperienza poco felice in prestito all’Al Ahly dal Rennes ma non è stato riscattato. Successivamente il giocatore ha risolto il contratto con il Rennes ed è pronto ora per questa nuova esperienza francese.