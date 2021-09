Pirlo pronto a ripartire: l’indizio che lo porta lontano dalla Serie A

Dopo l’addio alla Juventus, Andrea Pirlo riparte per una nuova avventura? L’indizio che lo porta lontano dalla Serie A

Un solo anno in sella alla Juventus ed un mare di critiche ricevute nel corso della sua prima avventura da allenatore. Non è stato un 2020-2021 semplice per Andrea Pirlo, nonostante la vittoria di una Supercoppa italiana e una Coppa Italia. Due trofei che non sono bastati a riscattare la quasi non-qualificazione in Champions League e uno Scudetto consegnato all’ex Antonio Conte.

Adesso, il tecnico bresciano è a spasso e senza una panchina, nonostante il suo nome sia presente sulla lista di diversi club. E non solo italiani. Di recente, i media spagnoli avevano inserito Pirlo tra i possibili successori di Koeman al Barcellona, al fianco di profili maggiormente esperti e rodati come ten Hag, Bielsa e lo stesso Conte. E invece, adesso, spunterebbe fuori un altro indizio sul futuro dell’ex Juventus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> “Agnelli e Allegri potrebbero sentirsi male”: la mossa di ADL ha spiazzato la Juve

Pirlo riparte dall’estero? Arriva l’indizio sui social

Ad incuriosire e ad accrescere il mistero sul futuro di Andrea Pirlo, c’è un indizio social che stuzzica gli appassionati. Il suo fido vice Roberto Baronio ha di recente postato una storia su Instagram abbastanza enigmatica, con l’ex Brescia allo studio di numerosi testi in lingua inglese. Troppo poco forse per rilevare l’avvenire suo e del suo compagno di avventure, ma il futuro di Pirlo potrebbe presto essere lontano dalla Serie A. Chissà, magari proprio in Premier League? A questa stagione, l’ardua sentenza.