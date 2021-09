Inter, il sostituto di Handanovic ha deciso: ora c’è l’annuncio

L’Inter è alla caccia di un vice Handanovic. Il profilo individuato è quello di Onana dell’Ajax che ha aperto oggi al rinnovo con gli olandesi.

Samir Handanovic potrebbe salutare definitivamente l’Inter a fine stagione. Il portiere del club nerazzurro ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e quasi sicuramente il sodalizio con il club di Simone Inzaghi non proseguirà. Proprio per questo motivo la dirigenza capitanata da Piero Ausilio e Beppe Marotta è al lavoro per trovare un valido sostituto al portiere sloveno. Un profilo che piace molto al club è quello di André Onana dell’Ajax. L’estremo difensore degli olandesi è in scadenza a giugno, ma la trattativa per il rinnovo è aperta più che mai.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, annuncio di Onana

Intervenuto ai taccuini del ‘De Telegraaf’, André Onana ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Se l’Ajax ha bisogno di me io ci sarò. Ho parlato con il Lione ed il Nizza in estate, ma non abbiamo trovato un accordo”.

LEGGI ANCHE >>> “Donnarumma deve dare la colpa a se stesso o al suo agente”: che frecciata dai francesi

Poi conclude: “Rinnovare il contratto con l’inserimento di una clausola non troppo alta? Tutto si può negoziare. Io sono ancora aperto all’ipotesi di firmare un nuovo contratto”.