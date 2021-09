L’annuncio da brividi di Leao per il Milan prima dello Spezia

Rafael Leao carica i suoi in vista dello Spezia e lancia un segnale chiaro a tutta la Serie A: l’annuncio del portoghese

Al Milan dal 2019, Rafael Leao sembra finalmente indirizzato sulla strada giusta per prendersi il Milan e un posto fisso nell’undici titolare di Stefano Pioli. Da quando è arrivato l’ex tecnico della Fiorentina sulla panchina dei rossoneri, il giovane portoghese ha visto il proprio rendimento schizzare in alto. Seppur, troppo spesso, la continuità e la costanza di rendimento non rappresentano (ancora) i suoi punti di forza.

Quest’anno, però, la musica sembra essere diversa. In 6 presenze (tra Serie A e Champions League), Rafael Leao ha già messo a segno 2 gol e 1 assist, senza mai offrire prestazioni opache o irritanti, per i tifosi del suo Milan. Un segnale di crescita notevole, per un talento potenzialmente devastante come il classe 1999 ex Lille.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Tra il Milan e la lotta Scudetto: l’annuncio da brividi di Leao

A testimoniare lo sviluppo tecnico e mentale del calciatore portoghese, ci sono anche le sue dichiarazioni al termine delle gare. E anche quelle sui social: “Nada é ka impossível pa homis de bom”, ovvero nulla è impossibile per gli uomini buoni. Un annuncio che sa più di dichiarazione di intenti, con Leao che ha provato a caricare sé stesso ed il suo Milan verso una stagione di successi. Dopo il vuoto lasciato dalla Juventus e dal mercato al ribasso dell’Inter, i rossoneri sperano di portare a termine una cavalcata Scudetto ben diversa, rispetta a quello dello scorso anno. E Leao, da sé, ha già le idee chiare.