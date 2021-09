Il Milan e Pioli incrociano le dita: un big a rischio per l’Atletico Madrid

Il Milan trattiene il fiato in vista della super sfida contro l’Atletico Madrid: il tecnico rossonero incrocia le dita per un big

L’avvio di campionato è stato in linea con il Milan che ci eravamo lasciati alle spalle, la scorsa stagione. E nonostante qualche addio illustre, i rossoneri di Stefano Pioli non sembrano aver perso la propria fisionomia e la propria identità. Anzi, la crescita di alcuni dei giovani a disposizione dell’ex Fiorentina sta facendo la differenza e anche in Champions, i diavoli sperano di ritagliarsi uno spazio più che dignitoso.

Certo, il girone è di ferro, con Liverpool, Porto e Atletico Madrid, prossimo avversario dei rossoneri. Il Milan ospiterà la formazione del Cholo Simeone martedì, dopo essersi messo alle spalle la pratica Spezia (tutt’altro che semplice). E contro i colchoneros, Pioli dovrà incrociare le dita per le condizioni di alcuni dei suoi big. Soprattutto uno, la new entry Alessandro Florenzi, potenzialmente in dubbio per l’impegno di Champions.

Florenzi in dubbio per l’Atletico Madrid? Il Milan incrocia le dita

Secondo quanto riportato da ‘MilanNews.it’, il problema fisico che ha colpito Alessandro Florenzi sarebbe meno grave del previsto. Ed il trauma contusivo al ginocchi sinistro rimediato negli ultimi giorni, dovrebbe tenerlo fuori solo per la prossima gara di campionato contro lo Spezia.

Una sorta di stop preventivo per l’ex Roma e Paris Saint-Germain, che non dovrebbe essere a rischio, dunque, per la super sfida contro l’Atletico Madrid. E anzi, potrebbe essere della gara, almeno partendo dalla panchina. Una buona notizia per Pioli ed il Milan, che incrociano le dita in vista degli impegni europei.