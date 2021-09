“Adesso forse l’ha capito”: Calhanoglu, che stoccata dai tifosi del Milan

Calhanoglu non riesce ancora a brillare nel centrocampo dell’Inter e i tifosi del Milan ne approfittano per dei commenti ben provocativi.

All’attivo conta già due assist ma Hakan Calhanoglu sta faticando a trovare la sua dimensione da protagonista nel centrocampo dell’Inter. Non riesce ancora a incidere quanto saprebbe e dovrebbe. In occasione della sfida contro l’Atalanta, terminata sul 2-2, è giunta un’ulteriore prova di ciò. Il turco non si distingue in alcun momento e infatti al 57′ Inzaghi decide di sostituirlo, lanciando in campo l’uruguaiano Vecino.

Calhanoglu non convince con l’Inter, l’ironia social dei tifosi del Milan

Calhanoglu oggi ha capito definitivamente – forse – perché i tifosi del Milan lo fermano e lo ringraziano — Alessandro Mansi (@Ale_Mansi) September 25, 2021

Non smetterò mai di ringraziare calhanoglu per non aver rinnovato — Luca Cohen (@LucaCohen) September 25, 2021

Comunque ho capito perché il milanisti dicono che #Calhanoglu sia scarso…pensavo fosse frustrazione per aver firmato per l'inter ma invece è veramente scarso mamma mia — $𝗠𝗜𝗖 (@micckyi3) September 25, 2021

Del momento di difficoltà hanno approfittato subito i tifosi del Milan, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa per il passaggio estivo all’Inter. Soltanto pochi giorni fa, infatti, al ‘Corriere dello Sport’, Calhanoglu aveva rilasciato un’intervista dichiarando che il rapporto con i fan rossoneri in realtà non si sia così deteriorato: “Al Milan ho trascorso quattro anni importanti della mia vita e della mia carriera, lì infatti ho lasciato molti amici. Posso dire che spesso incontro tifosi milanisti quando vado al ristorante con la mia famiglia. Mi chiedono di fare delle foto e mi dicono che mi vogliono bene. Non ho mai avuto problemi con nessuno al Milan, anzi lì ho ancora ottimi rapporti con tutti”.

Tuttavia, la percezione del calciatore non corrisponde esattamente alla realtà e infatti sui social diversi i commenti, anche ironici, prendendo spunto da queste dichiarazioni in merito al suo dubbio rendimento in nerazzurro: “Calhanoglu oggi ha capito definitivamente – forse – perché i tifosi del Milan lo fermano e lo ringraziano”. Al turco non resta che rispondere in campo.