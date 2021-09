“Tre big match, dove sono i gol?”: Lukaku, arrivano le prime critiche

Tre big match e zero gol da parte di Romelu Lukaku: arrivano le prime critiche per lui in casa Chelsea, i tifosi si aspettano di più.

Il Chelsea ha perso la sfida giocata nella giornata di oggi, in casa, contro il Manchester City. Il match è terminato infatti con il risultato finale di 0-1, in favore della squadra di Guardiola. Il gol di Gabriel Jesus, arrivato al 53′, non ha lasciato speranze ai padroni di casa, che si sono così dovuti arrendere alla vittoria degli avversari. E Romelu Lukaku? È questa la domanda che molti tifosi dei Blues si sono posti nel corso della sfida, dal momento che, anche stavolta, il belga non è riuscito a fare la differenza.

Le prestazioni di Romelu Lukaku nei big match: il Chelsea si aspetta di più da lui

Oggi il Chelsea ha affrontato la terza sfida più importante, fino ad ora, di questa nuova stagione di Premier League. Non ha sfruttato al meglio la possibilità di regalare spettacolo ai suoi tifosi contro il Manchester City. Soprattutto, però, in molti si sono accorti della prestazione ‘sottotono’ di Romelu Lukaku. Non ha segnato oggi contro il City, ma non ha realizzato gol neanche contro il Liverpool e contro il Tottenham.

Lukaku è uno dei cinque centravanti con il numero 9 sulle spalle più forti attualmente nel calcio europeo. Curioso, quindi, che nelle sfide che contano maggiormente, contro squadre forti tanto quanto il suo Chelsea, il belga sparisca e non riesca a fare quello che sa fare meglio: ‘caricarsi’ la squadra sulle spalle e segnare. Il suo club e i suoi tifosi, perciò, si aspettano da lui molto di più.