“Non so dove cominciare”: Handanovic, tifosi dell’Inter ancora furiosi

Inter-Atalanta, Samir Handanovic ancora una volta nel mirino dei tifosi nerazzurri. Errore sul gol dell’1-2 firmato da Rafael Toloi.

Il primo tempo di Inter-Atalanta si è concluso 1-2. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono passati subito in vantaggio grazie ad una rete in acrobazia di Lautaro Martinez. I bergamaschi, però, hanno rimesso in parità il match al minuto 30 grazie alla rete di Ruslan Malinovskyi. Sassata con il mancino dalla distanza, pallone a mezza altezza ma imprendibile per Samir Handanovic. Niente da fare per i nerazzurri che vedono sfuggire il vantaggio. Pochi minuti dopo, però, accade l’impensabile per Simone Inzaghi.

Inter-Atalanta, tifosi furiosi con Handanovic

L’Atalanta passa in vantaggio al minuto 38 grazie alla rete di Toloi. Malinovskyi calcia dalla distanza, ma trova i guantoni di Handanovic a respingere il pallone.

Il gesto tecnico dell’estremo difensore dell’Inter, però, non è perfetto. La respinta è decisamente corta ed è semplice per Toloi arrivare in area di rigore ed appoggiare il pallone in rete per il momentaneo 1-2 al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco.

