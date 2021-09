La risposta di Dusan Vlahovic che fa sognare i tifosi della Juventus

Tra Vlahovic e la Fiorentina non è stato ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023. Le parti sono distanti.

A parole, qualche giorno fa, l’attaccante aveva garantito la propria permanenza a Firenze. In realtà, però, l’accordo per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2023) tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina non è stato ancora trovato. Le parti al momento, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘La Nazione’, sono distanti e non è detto che la fumata bianca arrivi presto.

Fiorentina, in salita la trattativa per il rinnovo di Vlahovic

In particolare, il club ha messo sul piatto oltre 3 milioni di euro tra parte fissa e bonus fino al 2025. Un bel salto, rispetto agli 800 mila euro percepiti finora, In più, la promessa di inserire una clausola rescissoria vicina ad 80 milioni. La stretta di mano, fino a qualche giorno fa, sembrava imminente. Adesso, invece, servirà ulteriore tempo per capire in che modo si chiuderà la vicenda.

Vlahovic, di recente, era intervenuto sull’argomento parlando ai microfoni di ‘Dazn’: “Io parlo sempre in modo sincero, noi dei Balcani facciamo le cose più con il cuore che con il cervello. Mi sentivo di rimanere, era la mia scelta, parlando con famiglia e amici penso che qui posso crescere ancora e che posso fare un passo in avanti”. Gli ultimi contatti con la Fiorentina, però, non sono serviti per arrivare all’intesa decisiva. Per i tifosi viola, sono giorni di grande attesa. La Juventus, invece, osserva interessata e prepara l’offerta.