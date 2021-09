“Barella come Neymar”: il paragone inaspettato dell’ex Milan

Protagonista assoluto nell’inizio di stagione dell’Inter, per Barella arriva il paragona inaspettato fatto dall’ex Milan

L’uomo ovunque dell’Inter ha un nome e un cognome. Si tratta di Nicolò Barella, protagonista di una super prestazione anche nella pazza sfida con l’Atalanta. Il centrocampista ex Cagliari è ormai un punto fermo della squadra nerazzurra, oltre che della Nazionale. Dallo scorso anno il salto di qualità è stato evidente e ora il 24enne sta raccogliendo i frutti. Tanto che i complimenti sul suo conto si sprecano. Ne fa, ad esempio, Mario Sconcerti commentando i match delle due milanesi sul ‘Corriere della Sera’.

In riferimento alla gara tra Inter e Atalanta scrive: “Di veramente grande ho visto un giocatore, Barella, di dimensioni ormai non definibili”. In precedenza era toccato all’ex Milan Alessandro Costacurta esaltare il centrocampista nerazzurro con un paragona spiazzante.

Per Costacurta “Barella fa delle giocare come Neymar”

Commentando la sfida di sabato pomeriggio a ‘Sky’, l’ex difensore rossonero evidenza la grande fiducia di Barella, paragonandolo a Neymar. “Barella fa giocate che sembra quasi Neymar”. Questo grazie al fatto che ha acquisito “una lucidità e una consapevolezza dei propri mezzi incredibili. Penso possa giocare in tutte le più grandi squadre del mondo”.

Ovviamente i tifosi dell’Inter sperano di potersi godere Barella ancora per molti anni. Per il centrocampista da tempo si parla di rinnovo di contratto e della fascia di capitano da ereditare da Handanovic. Il motivo è nelle giocare ‘alla Neymar‘, ma anche nelle corse a perdifiato in mezzo al campo e alla capacità di essere leader della squadra.