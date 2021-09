SKY o DAZN? La sesta giornata di Serie A è già cominciata e questa domenica ad aprire le danze ci sarà la Juventus contro la Sampdoria alle 12:30. Alle 18 il appuntamento con il derby tra Lazio e Roma. E, nel posticipo, il Cagliari farà visita al Napoli capolista alle 20:45. Ecco dove seguire tutte le sfide in programma.

I primi verdetti della 6° giornata del campionato di Serie A sono giunti. Un leggero stop per l’Inter, che ha pareggiato in casa contro l’Atalanta per 2-2. Tra i match più emozionanti ed esaltanti della stagione c’è stata anche la sfida tra Genoa e Verona. Sotto gli occhi della 777 Partners gli uomini di Ballardini hanno firmato il 3-3. L’unica vittoria è stata quella del Milan, che ha battuto per 1-2 lo Spezia con reti di Maldini e Diaz.

DAZN o SKY, dove seguire i match della 6° giornata di Serie A

Il lunch match della domenica sarà Juventus-Sampdoria, con la squadra di Allegri alla ricerca della seconda vittoria stagionale. In seguito ben tre sfide in programma alle 15:00, ovvero Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana e Udinese-Fiorentina. L’attesissimo Lazio-Roma, invece, sarà disponibile dalle 18:00, mentre chiuderà la giornata di domenica Napoli-Cagliari delle 20:45, con gli azzurri che cercheranno di confermarsi in vetta. Lunedì infine in programma il posticipo Venezia-Torino, monday match delle 20:45.

Di seguito dove seguire in tv e streaming le partite in calendario:

Domenica 26/09/21

Juventus-Sampdoria 12:30, DAZN e SKY

Empoli-Bologna 15:00, DAZN

Sassuolo-Salernitana 15:00, DAZN

Udinese-Fiorentina 15:00, DAZN

Lazio-Roma 18:00, DAZN

Napoli-Cagliari 20:45, DAZN

Lunedì 27/09/21

Venezia-Torino 20:45, DAZN e SKY