Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Tutti in campo allo stadio Olimpico, si affrontano Lazio e Roma.

Dopo la grande attesa, finalmente si scende in campo. Il derby della capitale è uno degli eventi più importanti del campionato italiano, e finalmente lo si ritrova in campo con l’impianto della capitale che ritrova anche il suo pubblico per assistere alla stracittadina.

Sarri contro Mourinho, due allenatori che hanno già mostrato diverse cose in questo avvio di stagione, comprese anche delle debolezze che andranno corrette in corso d’opera. Per i biancocelesti il momento di difficoltà è evidente: non si vince da ben tre partite, dove la squadra di Sarri ha raccolto due pareggi ed una sconfitta. Quale migliore occasione del derby per provare a riscrivere tutto e rimettersi in carreggiata.

Di contro una Roma che fino a questo momento ha perso soltanto una delle prime cinque partite (quella contro il Verona), centrando poi quattro vittorie. Un avvio di stagione importante, che Mourinho vorrà confermare anche nella sfida più attesa dell’anno in casa Roma.

Lazio-Roma, le formazioni ufficiali