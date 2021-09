DIRETTA Udinese-Fiorentina: segui la partita LIVE

Alle 15 spazio a ben tre partite di questa domenica di Serie A. Alla Dacia Arena scendono in campo Udinese e Fiorentina.

In campo alle 15 ben tre partite. Dopo il lunch match tra Juventus e Sampdoria, la Serie A ritrova un buon numero di match in quel della domenica pomeriggio, per la gioia di tanti tifosi ancora affezionati a quel calcio che prevedeva un calendario molto fitto alla domenica. Diverso dallo spezzatino che abbiamo oggi in maniera ingente.

Di fronte si ritroveranno, tra le altre, anche Udinese e Fiorentina. La Dacia Arena proverà a dare la spinta alla squadra di Gotti, che non se la passa benissimo. Un avvio importante, con sette punti in tre partite per i friulani, poi la frenata brusca. Due sconfitte consecutive, contro Napoli e Roma, con i bianconeri che in campo hanno comunque mostrato buone cose, soprattutto contro i giallorossi. E’ proprio su questo che Gotti farà leva per tornare finalmente alla vittoria.

Di fronte, però, c’è una Fiorentina che sta stupendo in positivo. Al netto dell’ultima sconfitta, arrivata per mano dell’Inter di Simone Inzaghi, la squadra di Vincenzo Italiano precedentemente aveva infilato tre vittorie consecutive, mostrando cose molto interessanti soprattutto sotto il punto di vista del gioco. E’ probabilmente proprio questo che si aspettava il presidente Commisso, anche se i punti sono importanti ed anche oggi la viole cercherà di portare a casa la vittoria.

Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni