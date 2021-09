Napoli, contro il Cagliari confermato un rientro: le parole di Spalletti

Il tecnico del Napoli Spalletti in conferenza ha parlato della partita con il Cagliari, annunciando il rientro di Mertens.

Magic moment per il Napoli, che domenica accoglierà il Cagliari. Gli azzurri, dopo 5 partite di campionato sono primi in classifica a punteggio pieno ed intendono restare in vetta provando ad allontanare il trio composto dal Milan, dall’Inter e dalla Roma. Una gara importante quindi, di cui ha parlato il tecnico Luciano Spalletti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Spalletti conferma il rientro di Mertens

“Ci sentiamo avvolti dall’affetto della città e dei tifosi, e poi abbiamo la consapevolezza che ci sono dei momenti diversi della stagione in cui si fa meglio e peggio. Viviamo tutto con equilibrio, ma noi non vogliamo nasconderci da nulla. Quello dei candidati alla prima posizione è un condominio di sette persone, abbiamo tutti le stesse quote”.

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli comanda anche la top 11 ma “finalmente” compare anche la Juve

Possibile che nella lista dei convocati rientrino Diego Demme e Dries Mertens, con l’allenatore che ha parlato proprio di quest’ultimo. “Vuole far parte del gruppo: tramite Canonico abbiamo fatto un’osservazione, un contatto: ha dato totale disponibilità, per cui rientra prima del previsto perché vuole esserci”. Un’ulteriore risorsa che verrà utilizzare per fare bottino pieno. “Voglio fare un complimento ai miei calciatori: si stimolano da soli, reciprocamente. Si autoalimenta da sola la voglia di fare”.