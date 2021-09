“Sarebbe una sorpresa”: per Donnarumma in arrivo l’ennesima delusione

Ancora una panchina per Donnarumma con il Psg ed intanto per il portiere potrebbe arrivare un’altra delusione: “Sarebbe una vera sorpresa”

Non se l’aspettava certo così il suo arrivo al Psg Gianluigi Donnarumma. Lasciato il Milan, il portiere si è lasciato attrarre dalla corazzata francese, nonostante la presenza in rosa di un estremo difensore esperto come Keylor Navas. Ora però le scelte di Pochettino stanno minando le sicurezze dell’italiano. Si sussurra già di un Donnarumma non contento delle continue panchine: solo due le presenze in stagione al momento e ieri è arrivata un’altra ‘bocciatura’ contro il Montpellier. Lo stesso allenatore argentino non ha spiegato la sua scelta nel post gara: “L’ho già detto – le sue parole – decideremo prima di ogni partita chi giocherà”. Una strategia che sta premiando Navas e che l’ex Milan potrebbe non accettare ancora a lungo.

Donnarumma in campo contro il City? “Sarebbe una sorpresa”

Della situazione di Donnarumma ha parlato anche Simone Rovera, giornalista di RMC, che su Twitter si lascia andare ad una previsione anche in vista della prossima gara di Champions contro il City.

“Pochettino conferma che sceglierà chi schierare in porta prima di ogni partita – le sue parole – sinceramente non credo che Donnarumma possa avere la possibilità di giocare martedì contro il City… (sarebbe una vera sorpresa)”. Così, secondo Rovera, anche martedì per il portieri italiano arrivare l’ennesima delusione con la panchina della super sfida di Champions contro la squadra di Guardiola. Una situazione da monitorare quella del campione d’Europa che potrebbe esplodere nei prossimi mesi.