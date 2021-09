Serie A, nuovo annuncio che non lascia dubbi sul bomber: “È tutto pronto”

Dusan Vlahovic è vicino a estendere il suo vincolo con la Fiorentina. Dalla dirigenza fanno sapere che è tutto pronto per essere firmato.

La Fiorentina si è candidata fin dalle prime giornate ad essere una delle squadre rivelazione dell’attuale stagione di Serie A. L’arrivo in panchina di Vincenzo Italiano sembra aver dato l’impronta di idee e tattica, che evidentemente mancavano per valorizzare i giocatori in rosa. L’allenatore ha le idee ben chiare e anche i riferimenti: il principale è Dusan Vlahovic.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fiorentina, l’annuncio di Barone: “Tutto fatto per il rinnovo di Vlahovic”

Autore anche del vantaggio del primo tempo contro l’Udinese, Vlahovic non è praticamente mai calato nel rendimento. Viaggia ad altissime frequenze ormai da oltre un anno e ad aiutarlo c’è anche il carattere ben forte e maturo, nonostante i soli 21 anni. È stato lui in estate a scegliere di non lasciare Firenze per continuare a crescere e ad affermarsi, oltre all’opportunità di lavorare con Italiano.

LEGGI ANCHE >>> Caos DAZN, Tapiro a Diletta Leotta: “Se fosse per me…”

Questa predisposizione da parte di Vlahovic l’ha avvicinato al rinnovo, che pare essere in procinto di firmare. Nel pre-partita della gara contro i bianconeri, ne ha parlato Joe Barone, direttore generale della Fiorentina: “Abbiamo già preparato tutto per il nuovo contratto. Ora Dusan deve soltanto pensare a giocare. Aspettiamo un incontro in programma già da un paio di settimana, il resto è tutto pronto”. Per l’annuncio ufficiale manca davvero poco.