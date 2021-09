Inter, è arrivata la buona notizia che Inzaghi stava aspettando

Dopo il pareggio contro l’Atalanta di sabato, l’Inter sfiderà domani lo Shakhtar di De Zerbi. Ci sarà un rientro importanze per Inzaghi.

L’Inter ieri ha pareggiato 2-2 a San Siro lo scontro diretto contro l’Atalanta. Per la squadra di Simone Inzaghi c’è un po’ di rammarico, considerando la traversa presa su calcio di rigore da Di Marco all’85’. I nerazzurri, in attesa della gara del Napoli contro il Cagliari, distano dal Milan capolista due punti.

Non c’è tempo di pensare al pari contro gli uomini di Gasperini, visto che domani, ore 18.45 italiane, l’Inter sfiderà lo Shakhtar in Ucraina in Champions League. Il match contro gli ucraini è già molto importante per i nerazzurri dopo sconfitta contro il Real Madrid. C’è una buona notizia per Simone Inzaghi per la sfida di domani.

Inter, Inzaghi avrà Correa a disposizione per la gara di Champions contro lo Shakhtar

Come quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport, Correa ritornerà a disposizione dell’ex allenatore della Lazio. L’argentino ha riscontrato una contusione al bacino durante il match contro il Bologna ed è stato indisponibile sia con la Fiorentina che con l’Atalanta. L’attaccante dovrebbe partire dalla panchina.

Se Correa ritornerà contro lo Shakhtar di De Zerbi, Vidal dovrebbe rientrare per la sfida contro il Sassuolo di domenica prossima. Invece per il recupero di Sensi si dovrà aspettare metà ottobre. L’Inter è quasi obbligata a vincere le prossime due partite prima della sosta per le nazionali.