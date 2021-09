“Bei tempi quando c’era lui”: Inter, tifosi disperati dopo l’Atalanta

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, i tifosi dell’Inter si lasciano alla disperazione del rimpianto: social impazziti

Il solo risultato non potrà mai raccontare le emozioni e i colpi di scena che Inter e Atalanta sono riuscite a riservare, nel corso del loro ultimo incrocio. Quella tra le due formazioni nerazzurre, è stata una vera e propria partita thriller, segnata dal rigore sbagliato da Federico Dimarco e dalle tante occasioni fallite, dall’una e dall’altra parte.

Ad essere delusi, però, sono soprattutto i tifosi dell’Inter. Dopo la parziale rimonta di Dzeko, i nerazzurri pregustavano già la possibilità di portare a casa il punteggio pieno e di rispedire l’Atalanta in fondo alla partita. E invece, l’ex Verona ha colpito in pieno la traversa, gettando sul fondo le speranze di un sorpasso agli orobici (in partita) e ai cugini rossoneri (in classifica).

Inter, sui social cresce il rimpianto: “Ah, se c’era Lukaku…”

Quella di Dimarco, però, è stata una traversa che ha soprattutto innescato il rimpianto dei tifosi nerazzurri. Sui social, si sprecano i riferimenti a Romelu Lukaku e al suo score infallibile dal dischetto. D’altronde, su 12 penalty calciati in Serie A con la maglia dell’Inter, il colosso belga non ha mai tradito, realizzando sempre in maniera puntuale dagli undici metri. Un dato che non è certo sfuggito al popolo interista, questa sera deluso e un po’ smarrito nel rimpianto di Big-Rom.

Bei tempi quando ci fischiavano un rigore e andava Lukaku alla battuta — orialismo (@_orialismo_) September 25, 2021

Con lukaku oggi vincevi 3 a2 grazie al suo rigore tirato spiazzando il portiere — Cristiano73 (@_cristiano73) September 25, 2021