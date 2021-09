“Cade da solo, era simulazione!”: rigore su Zaniolo, quante polemiche

Intensità e polemiche durante il derby tra Lazio e Roma. Rigore concesso a Zaniolo, ma è esploso l’ambiente biancoceleste per la decisione dell’arbitro Guida.

Una partita di grande intensità, emozioni e due squadre che si stanno fronteggiando a viso aperto. Ad ora è la Lazio ad avere la meglio contro la Roma, per un 3-2 che vede la squadra giallorossa sotto nei risultato ma non in quello che si sta mostrando in campo. I ragazzi di Mourinho, infatti, soprattutto nel secondo tempo ha pigiato il piede sull’acceleratore, nella speranza di poter acciuffare il pareggio prima della fine.

Un match dove anche le polemiche si stanno inseguendo dentro e fuori dal campo, con i social che stanno letteralmente esplodendo. A creare dibattito nel primo tempo è stato il 2-0 della Lazio, la rete di Pedro partita da un’azione dove i tifosi della Roma hanno visto un fallo netto di Hysaj su Zaniolo nell’area biancoceleste. Non secondo Guida, che ha lasciato proseguire. Ma nella ripresa si è acceso un altro caso da moviola.

Lazio-Roma, Zaniolo ed il rigore “fantasma” per i tifosi biancocelesti

E cosi la Roma, nell’assalto costante dato in questo secondo tempo alla Lazio, è riuscita a trovare la rete del 3-2 grazie ad un rigore fischiato dall’arbitro guida a Nicolò Zaniolo, dopo un contatto in area di rigore con Akpa Akpro. Contatto, però, che pare tutt’altro che netto. Il giocatore giallorosso, infatti, nel momento del tiro manca la sfera e calcia a vuoto, rovinando a terra per questo contatto molto dubbio. Guida (ed il Var) hanno prima ravvisato e poi confermato il penalty, scatenando le polemiche.

“Come fa ad essere rigore? E’ svenuto da solo!”, ha scritto più di un tifoso sui social, andando cosi a seguire anche quelle che sono state le proteste in campo, con Immobile inferocito per la decisione del direttore di gara. “Guida non dà un rigore solare però concede questo dove Zaniolo cade da solo. E il VAR gli dà pure ragione!”, scrive ancora un altro tifoso. Un derby che di sicuro si trascinerà tante polemiche.