Bene Fiorentina e Sassuolo, delude il Bologna: i risultati delle 15.00

Fiorentina e Sassuolo tornano a vincere, il Bologna delude : tutti i risultati delle 15.00, in questa sesta giornata di Serie A

Dopo la vittoria della Juventus nel lunch match contro la Sampdoria, la sesta giornata di Serie A prosegue con le gare delle 15.00. Partiamo da Udine, dove la Fiorentina torna alla vittoria, in una gara estremamente tirata tra i viola e i bianconeri di Luca Gotti. A decidere è la rete su calcio di rigore del solito Dusan Vlahovic, al terzo penalty trasformato in queste prime 6 di campionato (la quarta rete in totale).

Ritrova la vittoria anche il Sassuolo di Alessio Dionisi, che con la rete di Domenico Berardi supera una Salernitana, comunque, ostica e battagliera. Dal Mapei Stadium, i granata tornano a casa con zero punti e più di qualche rimpianto, nonostante una vittoria tutto sommato meritata dai neroverdi.

Piena zeppa di emozioni, invece, il match tra Empoli e Bologna: al Castellani, le formazioni di Andreazzoli e Mihajlovic (oggi, in tribuna per squalifica) hanno offerto una gara con mille colpi di scena e sei reti complessive, in un 4-2 davvero amaro per i rossoblù, tanto spreconi in attacco quanto ballerini in difesa.

Sorpresa Empoli, bene Fiorentina e Sassuolo: tutti i risultati delle 15.00

UDINESE-FIORENTINA 0-1

16′ rig. Vlahovic (F)

EMPOLI-BOLOGNA 4-2

1′ aut. Bonifazi (E), 11′ Barrow (B), 32′ Pinamonti (E), 53′ rig. Bajrami (E), 76′ Arnautovic (B), 89′ Ricci (E)

SASSUOLO-SALERNITANA 1-0

54′ Berardi (Sas)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 16, Napoli 15*, Inter 14, Roma 12*, Fiorentina 12, Atalanta 11, Empoli 9, Lazio 8*, Juventus 8, Bologna 8, Torino 7, Udinese 7, Sassuolo 7 Verona 5, Sampdoria 5, Genoa 5, Spezia 4, Venezia 3*, Cagliari 2*, Salernitana 1

*una partita in meno