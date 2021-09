Ronaldo, un insolito aiuto da Lingard: “Alla fine ci siamo riusciti”

L’insolito e inatteso aiuto di Jesse Lingard nei confronti di Cristiano Ronaldo: “Alla fine ci siamo riusciti”, il tweet del calciatore

Quattro gol in quattro partite con il Manchester United, tra Premier League e Champions League. Sì, l’apporto di Cristiano Ronaldo non è di certo mancato alla formazione di Ole Gunnar Solskjaer, a meno uno dal Liverpool capolista. Quest’anno, i Red Devils puntano ad un campionato da protagonisti, nella speranza di riportare il titolo ad Old Trafford, che manca dall’ultima stagione con Sir Alex Ferguson in panchina.

Per farlo, Solskjaer ha costruito una vera e propria corazzata, capace di competere con le altre big di Inghilterra e d’Europa. E a margine dei super-acquisti Ronaldo, Varane e Sancho, il manager dello United ha richiamato anche chi, come Jesse Lingard, ha impressionato nel corso dell’ultima stagione. In prestito al West Ham nel 2021, l’inglese è stato uno dei protagonisti nella rinascita degli Hammers, nonché uno dei migliori calciatori del campionato.

Everyone can use a helping hand…we got there in the end 😅🤝#Jlingz pic.twitter.com/LjvSGvehMK — Jesse Lingard (@JesseLingard) September 28, 2021

Ronaldo e l’aiuto di Lingard: “Ci siamo riusciti, finalmente”

Al netto di quello che sarà il cammino allo United di Ronaldo e Lingard, i due si sono fatti notare dai media britannici, nel corso dell’ultimo allenamento. Il centrocampista inglese si è trasformato in maestro per un giorno, insegnando al compagno portoghese la sua celebre esultanza (la ‘JL’, come la definiscono in Inghilterra). Un siparietto che ha rubato l’occhio di tutti, con lo stesso Lingard che ha poi twittato: “A tutti può servire una mano… Alla fine ci siamo riusciti!”.