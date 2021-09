Alle 18.45 l’Inter gioca in anticipo questa seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Inzaghi affronta lo Shakhtar Donetsk.

Ritorna la Champions League che prosegue, dunque, la sua fase a gironi che vede protagoniste anche le italiane. Stasera sono le milanesi ad essere impegnate in Europa, dopo un avvio che ha visto entrambe uscire a mani vuote dai loro rispettivi match.

A cominciare sarà l’Inter di Simone Inzaghi che, suppur abbia ben cominciato in campionato, deve farsi perdonare qualcosa in Champions dopo la sconfitta contro il Real Madrid. I nerazzurri, dunque, si trovano già costretti a rincorrere in questa fase a gironi, e l’avversario di stasera tutt’altro che semplice da affrontare.

Anche lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, infatti, ha fatto flop alla prima uscita europea, e proprio per questo proverà a rifarsi stasera contro l’Inter. Due allenatori italiani a confronto in una sfida che può riservare potenzialmente tantissime sorprese.

Shakhtar-Inter, le formazioni ufficiali