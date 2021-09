Zorya-Roma sta per iniziare. I giallorossi di José Mourinho affronteranno gli ucraini di Skripnik nel match di Conference League.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Zorya-Roma, match della seconda giornata della fase a gironi di UEFA Conference League. La squadra di José Mourinho è alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio. Nonostante ciò, però, il tecnico portoghese cambia qualche uomo, scegliendo Shomurodov come punta centrale e non Borja Mayoral. A centrocampo, invece, torna Pellegrini nel ruolo di trequartista, con Carles Perez ed El Shaarawy sugli esterni. Spazio anche a Darboe dal primo minuto, con Kumbulla in difesa al fianco di Smalling ed Ibanez.

Zorya-Roma, le formazioni ufficiali

Zorya Luhansk (4-3-3): Matsapura, Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayysmaneshshiadeh. Allenatore Skripnik

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Cristante, Darboe; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy, Shomurodov. Allenatore Mourinho